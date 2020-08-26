محمد عبد الرحمن: يمكن تغيير القالب الكوميدي بشرطين

قال الفنان محمد عبد الرحمن فى تصريحات لـ صدى البلد أنه يتمنى أن يغير القالب الكوميدي ولكن بشرط أن أن يكون من خلال مخرج جيد وورق مكتوب بعناية .

ولفت إلى أنه بشكل عام يحب الكوميديا ويشعر بإنتماء لها، رغم أنها أصعب أنواع الدراما.

و نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".