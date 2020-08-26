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فن

محمد عبد الرحمن: يمكن تغيير القالب الكوميدي بشرطين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان محمد عبد الرحمن فى تصريحات لـ صدى البلد أنه يتمنى أن يغير القالب الكوميدي ولكن بشرط أن أن يكون من خلال مخرج جيد وورق مكتوب بعناية .


ولفت إلى أنه بشكل عام يحب الكوميديا ويشعر بإنتماء لها، رغم أنها أصعب أنواع الدراما.


و نشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 


وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".


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