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تعليم

تعرف على مجالات العمل.. معلومات عن قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية علوم القاهرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
في إطار حرص موقع "صدى البلد" على تعريف الطلاب بجميع الكليات والأقسام الهامة الموجودة في مختلف جامعات مصر، ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير تعريفا كاملا بقسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية، والذي يعد من أهم أقسام كلية علوم بجامعة القاهرة.


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تأسس القسم عام 1936، وذلك نظرا لأهمية مجال بحوث الفلك والفضاء والأرصاد الجوية فى تنفيذ خطط التنمية واستغلال الموارد الطبيعية بمصر.


ويدرس فى علم الفلك، الكون وما يحويه من أجرام كالشمس، والكواكب، والنجوم، والأقمار والمذنبات والمجرات، أما فى علوم الفضاء يدرس الأقمار الصناعية وحركتها ومداراتها، وبالنسبة إلى علم الأرصاد الجوية فيهتم بتنبؤات الطقس والمناخ والتغيرات المناخية والملوثات الجوية.

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أما عن مجالات العمل لخريجي القسم فتتمثل في الآتى: معيدون وباحثون بالكليات ومراكز البحوث المختلفة، وهيئة الارصاد الجوية - إدارات البحث العلمي والتدريب والتنبؤات الجوية، والمطارات وشركات الملاحة الجوية، وخدمات الملاحة البحرية - هيئات الموانئ المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - شركات الملاحة البحرية، ومركز البحوث الزراعية - المعمل المركزى لبحوث المناخ الزراعى، والمركز القومي للبحوث - قسم بحوث تلوث الهواء، وقسم الفيزياء النظرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية - الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومحطات تتبع الأقمار الصناعية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية.
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