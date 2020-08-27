تعرف على مجالات العمل.. معلومات عن قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية علوم القاهرة

في إطار حرص موقع "صدى البلد" على تعريف الطلاب بجميع الكليات والأقسام الهامة الموجودة في مختلف جامعات مصر، ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير تعريفا كاملا بقسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية، والذي يعد من أهم أقسام كلية علوم بجامعة القاهرة.









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تأسس القسم عام 1936، وذلك نظرا لأهمية مجال بحوث الفلك والفضاء والأرصاد الجوية فى تنفيذ خطط التنمية واستغلال الموارد الطبيعية بمصر.









ويدرس فى علم الفلك، الكون وما يحويه من أجرام كالشمس، والكواكب، والنجوم، والأقمار والمذنبات والمجرات، أما فى علوم الفضاء يدرس الأقمار الصناعية وحركتها ومداراتها، وبالنسبة إلى علم الأرصاد الجوية فيهتم بتنبؤات الطقس والمناخ والتغيرات المناخية والملوثات الجوية.





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