AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب بيجو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:01 ص
بيجو
بيجو
Advertisements
أماني نوار


سيارة بيجو هي من اكثر السيارات تفضيلا لدى الكثير من الناس ، والسبب هي قدراتها الكبيرة على حمل الامتعة والراحة في القيادة التفاصيل

الداخلية ، كما انها سيارة إقتصادية جدا في استهلاك الوقود  وفي هذا التقرير نقدم لكم أبرز عيوب ومميزات سيارة بيجو قبل الشراء .


تتميز سيارة بيجو أنها تعمل بالديزل وتستهلك 4.5 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلو متر ، كما أنها صديقة للبيئة بشكل كبير .

كما تحتوي السيارة أيضا على خيارات الوسادة الهوائية ، وهي تضمن لك ولضيوفك الراحة أثناء السفر ، اما السرعة القصوى التي  يمكن أن تصل إليها السيارة ذات المحرك القوى هي 180 كم/ ساعة .

وتتمتع سيارات بيجو أيضا بتصميم عصري مدهش وبسيط في نفس الوقت ، كما انها تتميز بلوحة قيادة مميزة تحتوي على مجموعة من الادوات .


ومن ناحية العيوب فالسيارة تحتوي على عدد كبير من العيوب ، وتحتوي على الكثير من الكماليات الضرورية المتعارف عليها .


لاتوجد في السيارة فوانيس الضباب والإضاءات ، ومن أبرز الكماليات أيضا فهي تفتقر إليها السيارة الفوانيس الضتية الامامية .


لا يوجد أيضا زر خاص من أجل تشغيل المحرك وإيقافه ، كما أن الصالون الموجود بالداخل لم يتم تصنيعه من الجلد .

Advertisements

ترشيحاتنا

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

نشرة البرلمان.. حالة واحدة تعفيك من غرامة الانتخابات.. النواب يبحث تخفيض رسوم الطلاب الراسبين

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد