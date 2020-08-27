قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب بيجو

سيارة بيجو هي من اكثر السيارات تفضيلا لدى الكثير من الناس ، والسبب هي قدراتها الكبيرة على حمل الامتعة والراحة في القيادة التفاصيل







الداخلية ، كما انها سيارة إقتصادية جدا في استهلاك الوقود وفي هذا التقرير نقدم لكم أبرز عيوب ومميزات سيارة بيجو قبل الشراء .

ومن ناحية العيوب فالسيارة تحتوي على عدد كبير من العيوب ، وتحتوي على الكثير من الكماليات الضرورية المتعارف عليها .









لاتوجد في السيارة فوانيس الضباب والإضاءات ، ومن أبرز الكماليات أيضا فهي تفتقر إليها السيارة الفوانيس الضتية الامامية .









تتميز سيارة بيجو أنها تعمل بالديزل وتستهلك 4.5 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلو متر ، كما أنها صديقة للبيئة بشكل كبير .كما تحتوي السيارة أيضا على خيارات الوسادة الهوائية ، وهي تضمن لك ولضيوفك الراحة أثناء السفر ، اما السرعة القصوى التي يمكن أن تصل إليها السيارة ذات المحرك القوى هي 180 كم/ ساعة .وتتمتع سيارات بيجو أيضا بتصميم عصري مدهش وبسيط في نفس الوقت ، كما انها تتميز بلوحة قيادة مميزة تحتوي على مجموعة من الادوات .لا يوجد أيضا زر خاص من أجل تشغيل المحرك وإيقافه ، كما أن الصالون الموجود بالداخل لم يتم تصنيعه من الجلد .