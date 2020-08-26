تركيا تشرف على قتل المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إشراف تركيا على التعامل مع التظاهرات في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس.





كما قالت إن حكومة الوفاق الليبية تستعد لإطلاق تظاهرات مضادة للتظاهرات المنددة بحكمها في العاصمة طرابلس.





وأضافت مصادر إلى العربية أن حكومة الوفاق سحبت الشرطة من الشوارع واستبدلتها بميليشيات مسلحة ومرتزقة.





وتابعت أن فريقا أمنيا تركيا وصل إلى الأراضي الليبية فور تصاعد حدة التظاهرات ضد حكومة الوفاق في طرابلس.





وقالت منظمة العفو الدولية إن عناصر تابعة لحكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس، اختطفت 6 متظاهرين.





وبحسب "العربية"، استنجد المتظاهرون الليبيون بالبعثة الأممية لحمايتهم من المليشيات، في الوقت الذي تحاصر فيه مليشيات ومرتزقة الوفاق المحتجين في ميدان الشهداء.