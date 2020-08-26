محمد السيد: قطر تحاول ضرب استقرار المنطقة وتنتهك حقوق العمالة في الدوحة

قال محمد السيد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام ، إن قطر تحاول ان تناطح الدول الكبرى ولديها سياسة عدائية نحو الدول العربية.





وأضاف محمد السيد حمادة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن قطر تحاول ضرب الاستقرار في الدول العربية والتدخل في شؤون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة .





وتابع محمد السيد حماده:" قطر تقدم دعما لحزب الله والجماعات المسلحة لتنفيذ أجندة قطرية واجندة إقليمية".





واكمل:" المنظمات الحقوقية والدولية رصدت العديد من الانتهاكات للعمالة في قطر منذ ان تم اسناد تنظيم كأس العالم في قطر".





ولفت:" رصدنا عددا من التقارير الدولية التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان للعمالة في قطر وسوء الأوضاع المعيشية و تأخر المرتبات".



