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محمد السيد: قطر تحاول ضرب استقرار المنطقة وتنتهك حقوق العمالة في الدوحة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:51 م
تميم
تميم
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هاني حسين
قال  محمد  السيد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام ، إن  قطر تحاول ان تناطح الدول الكبرى ولديها سياسة عدائية نحو الدول العربية.

وأضاف محمد السيد حمادة  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن   قطر تحاول ضرب الاستقرار في الدول العربية والتدخل في شؤون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة .

وتابع محمد السيد حماده:"  قطر تقدم دعما لحزب الله والجماعات المسلحة لتنفيذ أجندة قطرية واجندة إقليمية".

واكمل:"   المنظمات الحقوقية والدولية رصدت العديد من الانتهاكات للعمالة في قطر  منذ ان تم اسناد تنظيم كأس العالم  في قطر".

ولفت:"  رصدنا عددا من التقارير  الدولية التي تشير إلى  انتهاكات حقوق الإنسان للعمالة في قطر وسوء الأوضاع المعيشية و تأخر المرتبات".

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