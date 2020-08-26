طائرات فرنسية تثير غضب أنقرة.. والخارجية التركية تصدر بيانا

أصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، بيانا بشأن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في قبرص، في الوقت الذي تقف فيه باريس إلى جانب نيقوسيا ضد حليفتها في الناتو أنقرة.









واعتبرت الخارجية التركية أن هبوط طائرات عسكرية فرنسية في جمهورية قبرص بحجة إجراء مناورات، مخالف لمعاهدة 1960.









وقالت الخارجية التركية إن "فرنسا بهذه الخطوة تشجع بشكل خطير اليونان المسؤولة عن التوتر شرق المتوسط، على تصعيد التوتر أكثر".









وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية انطلاق عمليات مشتركة مع كل من قبرص وفرنسا وإيطاليا على السواحل القبرصية في شرق البحر المتوسط.









ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أن الدول الأربع، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على "تعزيز التواجد البحري والجوي في شرق البحر المتوسط، من خلال مبادرتها الرباعية للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام ولضمان حرية الملاحة".