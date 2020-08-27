أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل كراميل لاتيه

كراميل لاتيه من المشروبات الباردة التي يعشق تناولها الكثير بالأخص في فصل الصيف لأنه يساعد على التخلص من الشعور بالحر و ترطيب الجسم، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل كراميل لاتيه في المنزل بأسهل الخطوات.
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مقادير الوصفة كراميل لاتيه
2كوب حليب بارد
نصف كوب قهوة ساخنة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب صلصة كراميل
مكعبات ثلج
طريقة تحضير كراميل لاتيه
أحضري كاسات شفافة.
ضعي الثلج في الكاسات ثم الحليب مع ترك حوالي ١ سم.
اضيفي الى القهوة السكر والفانيليا و يقلب ليختلط.
ضعي القهوة فوق الحليب لا تحركي.
ضعي صلصة الكراميل فوق القهوة ثم قدميها مباشرة.