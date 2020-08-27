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رياضة

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت إدارة النادي في بيان رسمي عن أسباب رفضها دعوة رئيس الزمالك للمشاركة في احتفالات يقيمها في ناديه.

وجاء نص البيان كالتالي:
النادي الأهلي وهو يحترم كيان نادي الزمالك وأعضاءه وجماهيره.. يود التأكيد على العديد من النقاط فيما يخص الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي للمشاركة في احتفالات يقيمها بناديه: -

أولًا: تم استقبال مندوبي نادي الزمالك حاملي الدعوة بالشكل الذي يليق بقيم وتقاليد الأهلي. وهو ثابت لدينا بالصوت والصورة في كاميرات المراقبة على بوابات النادي. على عكس ما ورد في بيان نادي الزمالك من كلام عار تمامًا من الصحة وهو قيامنا بطرد مندوبيه.

ثانيًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشاركة في احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عاميين كاملين عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ خارجه وسباب وشتائم وخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير وهدم لكل قيم المجتمع المصري دون حسيب أو رقيب.

ثالثًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن سب وشتم النادي ورموزه وقياداته وكال لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم. وهو يحتمي بحصانة برلمانية تقف حائلًا. أمام تفعيل القانون في بلد سيادة القانون. 

رابعًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده ب ١٣ بلاغ لمعالي المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل الحدود بطريقه شبه يومية على شاشة قناة ناديه. وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن للأسف تعطل القانون.

خامسًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده بشكاوى لكافة الجهات المعنية. وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون.. وللأسف لم نتلق أي رد من أي جهة حتى الآن بالرغم من تكرار شكوانا لذات الجهات على مدار ما يقرب من عامين.
سادسًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن رفض ارثاء مبدأ الروح الرياضية عندما قام أحد أبناء الأهلي بزيارة زميله ابن نادي الزمالك بالمستشفي بعدما تعرض الأخير للإصابة في مباراة القمة. ورفض رئيس الزمالك هذه الزيارة وهذه الروح الرياضية. بل وأعلن رسميًا عن قيامه بشكوى ابن الأهلي لاتحاد الكرة والفيفا في سابقة لم تحدث من قبل.

- ختامًا.. النادي الأهلي وهو لا يقبل المزايدة على وطنيته والقائمين عليه والعمل للصالح العام يرحب بكل المبادرات التي تساعد على وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين كل أبناء الوطن. شريطة تفعيل القانون بحق المتجاوز. ومن يتحدث عن رفض النادي الأهلي لدعوة رئيس الزمالك عليه أن يبلغنا أولًا بالطريقة التي نحصل بها على حقوقنا المشروعة في وجود الحصانة البرلمانية التي تعطل القانون.
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