وفري فلوسك وحضري الطحينة في البيت



أشهى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك يوميا، ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا ونقدم إليك طريقة عمل الطحينة بطرق مختلفة لأمهر الشيفات



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طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب

طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير

: "2 كوب سمسم أبيض

كوب زيت

معلقة صغيرة ملح



طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات..

فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.

فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح

فى برطمان زجاجى تخزن الطحينة في الثلاجة.



طريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.

طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :

2 كوب سكر بودرة

2 كوب لبن بودرة

1 و ربع كوب طحينة

2 كوب مكسرات

2 ملعقة كبيرة كاكاو





طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:

فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة

فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك

فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.

سواء كانت حلو أو حادق تعد الطحينة من المقبلات الشهية التى يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وبأقل التكاليف لتكون من