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رياضة

حمادة أنور: الفوز على المقاولون العرب مهم بعد تخطي عقبة الأهلي.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:56 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فوز تحقيق فريقه الفوز على المقاولون العرب، اليوم سيكون مهمًا للغاية، لعدم إفساد فرحة الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

وأضاف أنور، الذي حل ضيفًا على برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه من الضروري أن يحقق الزمالك الفوز، لا سيما وأنه بطل يلعب كل مبارياته من أجل المكسب، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي كانت عليها ضغط وانتهى، لذلك كل المباريات المقبلة لابد من تحقيق الفوز فيها.

واستكمل تصريحاته، أن الزمالك يحتاج لحسم المركز الثاني للتواجد في دوري أبطال إفريقيا، حال عدم فقدان الأهلي أي نقاط في الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته، أن الزمالك احترم قرار الدولة باستكمال مسابقة الدوري المصري، وطالما النادي اتخذ قراره باستكمال المسابقة لابد أن يكون اللاعبين على قدر المسئولية لتحقيق الانتصاراته في الفترة المقبلة.
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