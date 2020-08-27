ترامب: قلقون من التوتر بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعرب خلاله عن قلقه إزاء التوترات بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.





وفي وقت سابق، أشاد ميتسوتاكيس، بأهمية اتفاقية الحدود البحرية مع مصر، قائلًا إن بلاده تعتزم تقديم مشروع قانون قريبا لتمديد المياه الإقليمية لليونان في البحر الأيوني من ستة إلى 12 ميلا بحريا كما أنها ستمارس "حقا سياديا غير قابل للتصرف" بما يتماشى مع المادة 3 من اتفاقية قانون البحار.





وأضاف أن اليونان يمكن أن تمد في المستقبل مياهها الإقليمية في مناطق بحرية أخرى، وفقا لاتفاقية قانون البحار وتطبيق خط الوسط حيث تكون المسافة بين الشواطئ أصغر من 24 ميلا.





وتحدث ميتسوتاكيس حول اتفاقية الحدود البحرية بين اليونان ومصر واتفاقية منفصلة مع إيطاليا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الصفقتين للتصويت اليوم الخميس.





وفي حديثه عن الاتفاقات، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالاتفاقية مع مصر مؤكدا أن "لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة".



