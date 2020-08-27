بعد حكم حبس سما المصري عامين في سب وقذف ريهام سعيد.. محامي المتهمة: سنستانف علي الحكم

قال المحامي اشرف ناجي، دفاع سما المصري ، انه سوف يقدم استئنافا علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه.

وأوضح ناجي، أن الحكم الصادر من المحكمة هو حكم اول درجة ويجوز الاستئناف عليه أمام جنح مستائف اقتصادية وذلك وفق ماكفله القانون من اجراءات الطعن علي الاحكام باعتباره حق اصيل للمتهم ويعد هذا الحكم نهائي، حتي يتم تحديد جلسه لنظره امام الاستئناف .





وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس المتهمة سما المصري عامين في دعوي سب وقذف ريهام سعيد وتغريمها 200 الف جنيه.

وتضمن أمر إحالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون شهر اغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأشار أمر الإحالة الى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بان وجهت لها العبارات والالفاظ وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهة اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وأرسلته الي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .

واكد امر الإحالة انها اعتدت علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجهة فيه الي ذلك المقطع بارساله الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بان ارتكبت الأفعال محل الاتهام الاول وارسالها الي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات .‎