كارثة.. ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة في الدقهلية|شاهد

تمكنت حملة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد اليوم بالدقهلية من ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة، والجيفة بمدينة بني عبيد.

وذلك بحضور المهندس محمد سعد مدير الإدارة الزراعية، والدكتور على منصور مدير الإدارة البيطرية، ربيع سلطان مدير الرقابة التجارية، اشرف محمود مفتش الصحة، واحمد عبد القادر مدير الجمعية الزراعية رقم ١ ، وايمان عبد الرحمن من التفتيش المالى، والسيد السعيد مدير الاعلام برئاسة مركز ومدينة بني عبيد.





وبالفحص تبين ان المزرعه على مساحة ٣٥٠ مترا وسط الأرض الزراعيه، بحوض الجرن بحفر بمنطقة السنبارى، بمدينة بنى عبيد، بعمق ٢ متر تجريف للأرض الزراعيه كما تلاحظ وجود كلاب ميته وعظام حيوانات نافقه وريش فراخ بالمزرعه.



كما تبين ان مزرعة القراميط تتغذى على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشى، والاغنام الميتة، كما تلاحظ أثناء الحملة على جانبى المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقى، وعظام حيوانات.



فيما تم إستدعاء مدير الجمعية الزراعية وتم تحرير محضر تجريف أرض زراعيه لصاحب الأرض، وتم احضار حفار وردم الحفرة بالكامل وقامت اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



واكد رئيس المركز على إستمرار مثل هذة الحملات للقضاء على كل ما هو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين من اهالى المركز .