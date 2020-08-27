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سيارات

سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:03 م
سيارات مستعملة سعرها
سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه
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منة الله عبد الحميد
يبحث الكثيرون عن السيارات المستعملة للحصول على سيارة بها إمكانيات ومميزات وفي نفس الوقت سعرها يناسب الميزانية المحددة، وغالبًا ما يبتعد البعض عن اقتناء السيارات الحديثة  نظرًا لغلاء أسعارها. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أشهر السيارات المستعملة بأقل من 100  جنيه وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير. 

دايو نوبيرا 2 
تتميز سيارة دايو نوبيرا موديل 2007  بالعديد من المميزات أبرزها وجود فرش قماش وتكييف كهربائي مرايات كهربائية، نوافذ كهربائية  
أمامية وخلفية و نظام الصوت وبلوتوث ومبدل أقراص ونظام تحكم في الطاره ومدخل AUXو مدخل USB ومحرك1600  سي سي، ويبلغ سعرها 85  ألف جنيه.  

سيارة دايو لانوس2  

تحتوي هذه السيارة على العديد من الإمكانيات موديل 2003 ، وسعة محرك 1500  سي سي، ونوافذ كهربائية  ويبلغ سعرها 85   ألف جنيه. 
دايو لانوس 

تأتي هذه السيارة بسعر  90 ألف جنيه موديل 2000، وهي تحتوي على نوافذ كهربائية وناقل حركة اوتوماتيك. 


نيسان صنى 2009
تتمتع السيارة بناقل حركة مانيوال وبها محرك 1300 سي سي، وهي سيارة اقتصادية وأسرية ويبلغ سعرها 75,000 جنيه

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