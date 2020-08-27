تريزيجيه يتألق في تدريبات أستون فيلا الإنجليزي

نشر محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر تريزيجيه بالصورة من تدريباته مع فريقه استون فيلا وعلق عليها قائلا "انه حلمك لن يطاردك احد".





وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.





وتواجد لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه في القائمة في المركز الرابع بسرعة وصلت 23.26 ميل في الساعة.







