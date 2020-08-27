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رياضة

تريزيجيه يتألق في تدريبات أستون فيلا الإنجليزي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:29 م
تريزيجية
تريزيجية
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مصطفى كرم
نشر محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر تريزيجيه بالصورة من تدريباته مع فريقه استون فيلا وعلق عليها قائلا "انه حلمك لن يطاردك احد". 

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

وتواجد لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه في القائمة في المركز الرابع بسرعة وصلت 23.26 ميل في الساعة.


وقاد تريزيجيه فريقه أستون فيلا للبقاء في البريميرليج هذا الموسم بعد احتلالهم المركز السابع عشر 
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