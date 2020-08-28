خروج وحوش ضخمة من أحد الأنهار

عثر دعاة الحفاظ على الحياة البرية في فلوريدا على أنواع هائلة من السلاحف التي تبدو وكأنها وحوش زحفت من فيلم أكشن.





التقط علماء الأحياء من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية ثلاثة سلاحف تمساح Suwannee، بما في ذلك واحدة تزن 100 رطل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





الزواحف الضخمة، المعروفة رسميًا باسم Macrochelys suwanniensis هي نوع جديد ، وفقًا لمنشور على صفحة FWC على Facebook.





وتم العثور على ذكر يبلغ وزنه 100 رطل وأنثى تزن 46 رطلًا في مصيدة شبكية دائرية في نهر نيو، إلى جانب ذكر آخر يبلغ وزنه 64 رطلًا تم العثور عليه أيضًا في فخ مجاور.





وتدرس اللجنة هذه المخلوقات التي تشبه عصور ما قبل التاريخ منذ عام 2014، وقدر الباحثون أن عمر الثلاثي يتراوح بين 40 و 80 عامًا.





وبمجرد التقاط الصور الفوتوغرافية للسلاحف الثلاثة وتسجيل الإحصائيات الحيوية ، تم إطلاق سراحهم مرة أخرى في النهر.





وقالت الوكالة إن "نهر نيو هو مجرى ماء ذو إنتاجية بيولوجية منخفضة ، لذا فإن العثور على سلحفاة كبيرة في مثل هذا التيار الصغير أمر غير معتاد".



