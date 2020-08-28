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منوعات

عثر على لحمها في أمعائه.. دب أسود يهاجم سيدة حتى الموت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة مأساوية هاجم دب أسود سيدة لم تستطع الإفلات من بين فكيه حتى مزق جسدها إلى أن فارقت روحها الحياة، تاركة طفليها وزوجها في الكهف النائي.

هاتفت السيدة "ستيفاني بليس"والدها لتخبره بمشاكل في إمدادات المياه في كابينة "ساسكاتشوان" النائية، عندما وقع الهجوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كانت "ستيفاني بليس" صاحبة الـ  44 عامًا ، مع زوجها كورتيس وطفليها الصغار في كوخ العائلة النائي في مقاطعة ساسكاتشوان، لكن مشاكل إمدادات المياه دفعتها إلى الاتصال بوالدها عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية.

وقال الأب:"اتصلت بي لتخبرني أن خط المياه لا يعمل وأن زوجها أصلحه، ثم طلبت من ابنها إيلي الركض إلى الداخل، بعد ثوان سمعت أصوات قرقرة مكتومة - ثم صمت".

وأكمل الأب: "بقيت على الخط لبضع دقائق قبل أن أغلق الخط وحاولت الاتصال مرة أخرى، كانت الأصوات مزعجة للغاية، خطرت ببالي هجوم لكن الهجمات واحدة في المليون ".

تعد هجمات الدب القاتلة نادرة للغاية، وفاة بليس هي الأولى من نوعها في المقاطعة منذ عام 1983، وغالبًا ما كانت بليس وعائلتها ، من بلدة إيدام ، ساسكاتشوان ، يقضون وقتًا في المقصورة البعيدة ، وكانوا على دراية جيدة ببروتوكولات سلامة الدب.

يشتبه الأب "إسكيرول" في أن ابنته كانت تجري مكالمة هاتفية في منطقة مفتوحة بعد خط الشجرة من أجل تحسين استقبال الأقمار الصناعية، ويعتقد أن الدب الذكر اقترب منها من الخلف ، وخرج بهدوء من منطقة غابات بها بركة صغيرة، حتى هاجمها وكان يضعها في فمه.

ليعلن وفاتها فور وصولها  إلى المستشفى، وقال ضباط الحفظ إن تشريح الدب وجد أن معدته مليئة ببقايا جسدها، مما يعني أن الهجوم كان مفترسًا وليس دفاعيًا.

وأدى الهجوم غير المبرر إلى إجراء مقارنات مع حادثة مميتة مماثلة في إقليم يوكون في عام 2018 ، حيث هاجمت أم شابة وابنتها ، على بعد أمتار قليلة من كوخ العائلة.

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