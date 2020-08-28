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أخبار العالم

إيفانكا ترامب عن والدها: رئيس الشعب.. وأفعاله تتحدث عن نفسها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:22 ص
إيفانكا ترامب ووالدها
إيفانكا ترامب ووالدها
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شيماء مصطفى
قالت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، إن أسلوب والدها في التواصل على "تويتر" لا يعجب الجميع، لكنها دعت إلى الحكم عليه من خلال أعماله.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدمت إيفانكا والدها، خلال خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، مؤكدة أن نتائجه تتحدث عن نفسها.

وقالت إيفانكا: "أنا أدرك أن أسلوب تواصل والدي لا يناسب الجميع. وأعلم أن تغريداته على تويتر قد تبدو صريحة للغاية ومباشرة، لكن النتائج تتحدث عن نفسها"، مشيرة إلى أنه رئيس الشعب.

وأعربت عن قناعتها بأن واشنطن لم تغير ترامب، لكن والدها هو من غير واشنطن.

وأكدت أن الذي رأت إعجابا من العمال الأمريكيين لوالدها قائلة: "يأتون إلى والدي والدموع في أعينهم ويشكرونه على كونه الشخص الوحيد المستعد للتضحية والدفاع من أجلهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، قبوله رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 3 نوفمبر، وذلك أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. 

واستهل الرئيس الأمريكي خطاب قبول الترشح بالتأكيد على أن إدارته تمكنت خلال فترة رئاسته الأولى من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستهداف قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني. 

وأضاف، "الشرق الأوسط كان متوترًا قبل أن أصبح رئيسًا، و انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران ووفيت بوعدي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة للقدس"، مشيرًا إلى أن  جو بايدن عارض قتل سليماني وينظر لصعود الصين باعتباره أمرا إيجابيا.

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