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محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن كفر شكر لأعمال الصيانة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء فى القليوبية قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر اليوم الجمعة.

وأضافت أن انقطاع الكهرباء يأتى بسبب إجراء صيانة شاملة وذلك لمدة 3 ساعات. 

وأشار بركات الى أن عملية الفصل ستشمل كلا من كفر شكر بالكامل وقرى "كفر تصفا – الزمرونية – البقاشين – أسنيت – الشقر – المنشأة الكبري – المدينة 1 ، 2 ، 3 ، 4". 

وأضافت أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة وهي مستشفى كفر شكر المركزى، ومركز شرطة كفر شكر، ومجلس مدينة كفر شكر، والمشتركين، والمخابز، وعمليات المياه، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات الصحية بنطاق القرى لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء. 

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن رفع كفاءة شبكة كهرباء قطاع القليوبية في عام واحد بتكلفة 470 مليون جنيه وتحرير 503 محاضر ضبطية قضائية.
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