أبرزها المدارس والمستشفيات ومحطات الصرف الصحي .. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 907 ملايين جنيه ضمن احتفالات العيد القومي.. فيديو وصور

محافظ القليوبية :

يتفقد مستشفى القناطر للحروق أول مستشفى تخصصي

يفتتح 3 مدارس بالقناطر وقها

ويتفقد أعمال محور الباسوسية بتكلفة 24 مليون جنيه لخدمة القناطر السياحية





أجرى اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ جولة موسعة لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات الخدمية ما بين الصحة والتعليم والمرافق بعدد من المراكز.

القليوبية جولة موسعة لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات الخدمية ما بين الصحة والتعليم والمرافق بعدد من المراكز.









جاء ذلك فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ، حيث تم افتتاح 3 مدارس و4 محطات صرف صحي كما تفقد المحافظ 5 مشروعات بقطاعات الصحة والطرق ومياه الشرب بقرى ومدن قها وطوخ والقناطر الخيرية بتكلفة 907 ملايين جنيه.









ففي القناطر الخيرية تفقد المحافظ المستشفى المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه تتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين.





كما تحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرّة.





واستكمل المحافظ جولته في المركز بتفقد مستشفى القناطر للحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه.





وفي نفس المركز افتتح المحافظ مدرسة عمرو موسى الثانوية بالقناطر الخيرية بتكلفة 4 ملايين جنيه (توسع) (9 فصول) ومدرسة أبو الغيط الابتدائية الجديدة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه 8 فصول ومدرسة الشهيد عبداللطيف خفاجى ثانوى بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية (توسع) ( 12 فصل) بتكلفة 4 ملايين جنيه كما افتتح مدرسة ابو الغيط الابتدائية الجديدة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه.





وتفقد المحافظ محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغري بطاقة 20 ألف م3/يوم مرحلة اولى واجمالى طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3/يوم بتكلفة 185 مليون جنيه وتخدم المحطة قرية( ترسا - قرقشندة - اجهور الصغري - قرنفيل - البرادعة - سندبيس - عزبه سيد محمد) وتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز من المياه بشبرا شهاب(الطاقه ٥٠ لتر/ث، وتنتج ٤٣٢٠متر٣/يوم بتكلفة الإنشاء ٣٠ مليون جنيه ، كما تفقد محور الباسوسية (أعمال رصف وتغطيه) بتكلفة 24 مليون جنيه وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية.





ثم توجه الهجان لمدينة قها حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد هشام بيومى الاعدادية بمدينة قها(توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه 6 فصول ، كما افتتح محطات الصرف الصحى بقرية الناصرية بطوخ بتكلفة 26 مليون جنيه، وصرف صحى قرية الحصة بتكلفة 22 مليون جنيه، كما افتتح مشروع صرف صحى قرية السفاينة غرب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك افتتاح مشروع صرف صحى قرية الغزاوية بتكلفة 9 ملايين جنيه.