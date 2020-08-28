بسبب الحكام .. انضباط الجبلاية تفتح تحقيقا مع 4 مسؤولين فى الدورى خلال أيام

قررت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بندارى فتح باب التحقيق مع ٤ مسؤولين بمختلف أندية الدورى خلال أيام بعد الهجوم الضارى من جانبهم على الحكام.





كانت اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قررت إحالة ٤ مسئولين فى مختلف الأندية بالدورى الممتاز إلى لجنة الانضباط برئاسة سيد البندارى وهم المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى.





ومن المقرر قيام لجنة الانضباط مراجعة كافة التصريحات التى أدلى بها الرفاعى سالف الذكر تمهيدا لاستدعائهم والمثول للتحقيق أو الاكتفاء بتوقيع العقوبات المالية ولفت النظر للمخالفين.





يذكر أن عزمى مجاهد قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"عدلي القيعي سوف يتم غرسال استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط من أجل فتح باب التحقيق معه بشأن الهجوم على حكام مباراة القمة رقم ١٢٠ التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.









أشار إلى أنه سوف يتم استدعاء عدلي القيعي وفى حالة التجاهل من جانبه للخضوع إلى التحقيق سوف يتم إرسال استدعاء أخير وفى حالة الرفض سيتم تطبيق اللائحة عليه وإقرار عقوبات صارمة حياله.



