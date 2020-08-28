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رياضة

إحالة إبراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى الجونة .. اتحاد الكرة يوضح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:01 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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يسري غازي
كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة إحالة الثنائى ابراهيم نورالدين ومحمود البنا إلى التحقيق بسبب هدف مروان محسن فى مرمى الجونة وارتكاب احمد فتحى خطأ قبل تقدم الأهلي.

كان مروان محسن أحرز هدف المارد الأحمر الوحيد فى مرمى الجونة بالوقت بدل الضائع فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" غير صحيح ما تردد بشأن إحالة الثنائى إبراهيم نور الدين ومحمود البنا إلى التحقيق بمعرفة لجنة الحكام عن واقعة هدف مروان محسن فى مرمى الجونة وارتكاب أحمد فتحى خطأ قبل الهدف مباشرة.


أضاف:" قى حال وجود تحقيق من جانب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة  لا  يتم الإعلان عنه باعتبارها امور داخل اللجنة ولا يتم الافصاح عن نتائجها أو التفاصيل الخاصة بها.
  
يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف ان الدولى محمود البنا ورط ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والجونة فى خطأ فادح فى الوقت بدل الضائع.

قال المصدر ذاته أن ابراهيم نور الدين مظلوم فى عدم الرجوع إلى تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الكرة التى سبقت هدف اللقاء مباشرة وتستحق خلالها أحمد فتحى إنذارا وركلة حرة لصالح لاعب الجونة إسلام محارب.

أضاف:" ابراهيم نور الدين لم يرى خطأ احمد فتحى ومنعه إسلام محارب من فرصة حقيقية لتهديد مرمى الشياطين الحمر لكون اللعبة كانت فى ظهر حكم اللقاء".

تابع:" حكم اللقاء لا يمكنه التوجه والاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة ب var من نفسه وإنما يتوجب استدعاؤه من قبل حكم الفيديو للمباراة وهو محمود البنا الذى ورط نور الدين فى عدم العودة إلى تقنية الفيديو بعد اعتراض لاعبي الجونة والمطالبة بالاستعانة ب var وعدم إخطار البنا أو المساعد داخل الملعب بارتكاب احمد فتحى خطأ يستوجب معاقبته عليه".

شدد على أن البنا حكم الفيديو قام باستدعاء ابراهيم نورالدين مرتين خلال مجريات اللقاء ولم يقم باستدعائه فى الخطأ الذى ارتكبه أحمد فتحى ضد إسلام محارب.
 
أشار إلى أنه كان يتعين على نساعد ابراهيم نورالدين التنبيه عليه بوجود خطأ وايضا قيام محمود البنا باستدعائه إلى شاشة ال var حيث إن الكرة خطأ ضد أحمد فتحى يترتب عليه إلغاء هدف مروان محسن فى المباراة.
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