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رياضة

بعد اقتناص 3 نقاط مهمة.. فايلر يبرر أداء الأهلي المتواضع أمام الجونة بالدوري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:50 م
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
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محمد رشاد
أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز الفريق المهم على الجونة بهدف نظيف أحرزه اللاعب مروان محسن، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا الشوط الأول بشكل سيئ وخسرنا أليو ديانج في الشوط الثاني وبعدها انتفض اللاعبون وسعيد بفوز صعب مثل مباراة اليوم لأنه مهم".

وتابع :"كلما كان هناك متغيرات وحسابات سيتم تعديل طريقة اللعب ، "لا وقت للحديث عن الانتقادات".

وأضاف :"الوقت الحالي ليس متاحًا للدفع باللاعبين الشباب، ونقوم بتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين".

وتابع :"أجاي ليس في حالته وهذا أمر طبيعي يحدث لبعض اللاعبين ولدينا ثقة كبيرة في مستواه ، والأجنحة لا تقوم بدورها ولا تقدم أفضل مستوى لها".
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