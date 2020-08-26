بعد اقتناص 3 نقاط مهمة.. فايلر يبرر أداء الأهلي المتواضع أمام الجونة بالدوري

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز الفريق المهم على الجونة بهدف نظيف أحرزه اللاعب مروان محسن، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا الشوط الأول بشكل سيئ وخسرنا أليو ديانج في الشوط الثاني وبعدها انتفض اللاعبون وسعيد بفوز صعب مثل مباراة اليوم لأنه مهم".





وتابع :"كلما كان هناك متغيرات وحسابات سيتم تعديل طريقة اللعب ، "لا وقت للحديث عن الانتقادات".





وأضاف :"الوقت الحالي ليس متاحًا للدفع باللاعبين الشباب، ونقوم بتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين".



