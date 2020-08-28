علاجهم في القرآن.. وزير الأوقاف يكشف عن أربع ابتلاءات تقلق الكثير.. فيديو

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة أول صلاة جمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بعد تعليق دام خمسة أشهر، بسبب جائحة كورونا.





وقال وزير الأوقاف في خطبة الجمعة التي كانت بعنوان: (الأمل حياة) إن باب الأمل واسع فلولاه ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولا زرع فلاح ولا حصد، ولا فكر والد في إنجاب ولد، ولا أخذ بأسباب التداوي أحد.





وتابع: يقول أحد الحكماء "عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالمرض والضر كيف يغفل عن قوله "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ" وعجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى "وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ".





وتابع وزير الأوقاف: "عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالى "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ" وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس به كيف يغفل عن قوله تعالى "فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا".