AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ أسيوط: سخرنا كل الإمكانيات لعودة صلاة الجمعة.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة كانت تعمل على قدم وساق خلال الأسبوع المنصرم، من أجل عودة صلاة الجمعة، بعد انقطاع لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أنه تم تسخير كل إمكانيات المحافظة لعودة صلاة الجمعة، للحفاظ على المواطنين ليؤدوا صلاتهم في أمان وطمأنينة.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لما بذله من مجهودات لعودة صلاة الجمعة، والحفاظ على جميع المصلين.

وتابع عصام سعد، أن أهالي المحافظة التزموا بالإجراءات الوقائية والتداببر الاحترازية أثناء أداء صلاة الجمعة الأولى بعد انقطاع بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المصلين حضروا للمساجد بـ"سجادات الصلاة الخاصة بهم والكمامات"، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي.

وتابع محافظ أسيوط: "نفذنا كل تعليمات وزارتي الصحة والأوقاف من أجل عودة الصلاة، وأناشد كل المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية لأننا مازلنا نواجه أزمة كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: لن يتم فتح جميع المساجد في وقت واحد ولكن تدريجيا ..فيديو

حي على الصلاة.. كيف استقبلت المساجد المصلين بعد 3 أشهر من الإغلاق.. شاهد

إغلاق مسجد في العريش لعدم التزام المصلين بالإجراءات الوقائية

استعدادا لعودة صلاة الجمعة.. انطلاق مبادرة كمامة وسجادة صلاة لكل مواطن بمساجد دمياط

محافظ دمياط تناقش خطة الأوقاف استعدادًا لعودة صلاة الجمعة فى ٥٤٤ مسجدا

في ٤٠٨١ مسجدا.. عودة أول صلاة جمعة بعد توقفها منذ كورونا

ترشيحاتنا

نداء عاجل من النيابة العامة الإماراتية للمواطنين

بـ 3 حيل.. سيدة تفقد فوق الـ25 كيلو جراما وتصبح "إنفلوينسر"

إصابة 30 شخصا في انفجار بباريس

بحبك وبرتاحلك.. هل تستعد أنغام للزواج الخامس بعد ظهورها بـ الدبلة

بـ الكاجوال.. هند رضا تلفت الأنظار بأنوثتها ..شاهد

حكاية شارع .. حسن مأمون إمام وقاض وشيخ للأزهر توفي عام حرب أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية.. ريم سامي تبرز جمالها بـ جلسة تصوير جديدة

كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم