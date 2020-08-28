محافظ أسيوط: سخرنا كل الإمكانيات لعودة صلاة الجمعة.. فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة كانت تعمل على قدم وساق خلال الأسبوع المنصرم، من أجل عودة صلاة الجمع ة، بعد انقطاع لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أنه تم تسخير كل إمكانيات المحافظة ل عودة صلاة الجمعة، للحفاظ على المواطنين ليؤدوا صلاتهم في أمان وطمأنينة.





ووجه محافظ أسيوط، الشكر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لما بذله من مجهودات لعودة صلاة الجمعة، والحفاظ على جميع المصلين.





وتابع عصام سعد، أن أهالي المحافظة التزموا بالإجراءات الوقائية والتداببر الاحترازية أثناء أداء صلاة الجمعة الأولى بعد انقطاع بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن المصلين حضروا للمساجد بـ"سجادات الصلاة الخاصة بهم والكمامات"، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي.





وتابع محافظ أسيوط: "نفذنا كل تعليمات وزارتي الصحة والأوقاف من أجل عودة الصلاة، وأناشد كل المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية لأننا مازلنا نواجه أزمة كورونا".