AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديباي يقود ليون للفوز على ديجون في الدوري الفرنسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح فريق ليون نظيره نادي ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح شيدلر التسجيل لديجون في الدقيقة الرابعة عشر، لكن الهولندي ممفيس ديباي عادل النتيجة لليون في النتيجة 39 من ضربة جزاء.


وفي الدقيقة 44 أضاف وزلي لاوتا هدف ليون الثاني بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل ديباي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل ديباي الهاتريك الخاص به من علامة الجزاء، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.

وتحصل ليون على أول نقاط له جعلته في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ديجون عند صفر من النقاط في الدقيقة التاسعة عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولة إفريقيا سبب التأخر.. تطورات تجديد عقود نجوم الزمالك المعلقة

بيراميدز يستعد لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

بشرى لجمهور الزمالك.. فرجاني ساسي يوافق على تجديد عقده ..فيديو

أخبار الزمالك| ساسي يوافق على تجديد عقده .. النادي يرفض اعتذار نجم الأهلي ويشكوه للفيفا

هجوم ناري من وكيل فرجاني ساسي على نجم الأهلي السابق بسبب تسريب شائعات على لسانه.. فيديو

بعد أنباء انتقاله للأهلي.. عقد فرجاني ساسي مع الزمالك حتى 2021

ترشيحاتنا

ممثلة الأمم المتحدة تبحث في القاهرة تطورات الأزمة الليبية ودفع العملية السياسية

فرج عامر: سموحة تعرض لظلم تحكيمي في لقاء بيراميدز.. والأهلي طلب استعادة صلاح محسن.. فيديو

ارتفاع عدد المقبوض عليهم في قضية فتاة فيرمونت إلى 6 متهمين

بالأخضر المشجر.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

بعد فستانها الرخيص.. 10 إطلالات مثيرة لــ سيدة هوليوود الأنيقة أنجلينا جولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب