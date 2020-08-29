ديباي يقود ليون للفوز على ديجون في الدوري الفرنسي





افتتح شيدلر التسجيل لديجون في الدقيقة الرابعة عشر، لكن الهولندي ممفيس ديباي عادل النتيجة لليون في النتيجة 39 من ضربة جزاء.









وفي الدقيقة 44 أضاف وزلي لاوتا هدف ليون الثاني بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل ديباي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.







وفي الدقيقة 66 سجل ديباي الهاتريك الخاص به من علامة الجزاء، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.







وتحصل ليون على أول نقاط له جعلته في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ديجون عند صفر من النقاط في الدقيقة التاسعة عشر.

اكتسح فريق ليون نظيره نادي ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الفرنسي.