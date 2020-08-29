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رياضة

عصام الحضري يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:33 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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ميرنا محمود
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا فيديو  جديد  من تدريباتة اليومية، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الحضري في الفيديو وهو يمارس التدريبات الرياضية الشاقة 

وجاءت التعليقات كالتالي:
الاسطورة
- العب يا حضري 
- بنحبك

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يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".

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