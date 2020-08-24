أسطورة واحد بس.. الحضري ينشر صور من تدريباته اليومية

نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا صور جديدة له، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر الحضري في الصور وهو يقوم بالتمارين الرياضية الشاقة.





وجاءت التعليقات كالتالي:

-اسطوره واحد بس هو الحضري

- عاش بجد

- بنحبك





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يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".



