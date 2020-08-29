بمشاركة 1000 متطوع.. "اختيارك" مبادرة جديدة لمكافحة الإدمان.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عسكر ، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إن المبادرة تعد ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" ، والتي تشرف عليها وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة نيفين القباج .





وأضاف الدكتور إبراهيم عسكر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية "تن" ، أن المبادرة ترتكز على تقديم نصائح للشباب والأسر للعلاج من الإدمان ، موضحا أن المبادرة تهدف لإرشاد الشباب لكيفية وجودهم في ظروف مجتمعية ، وكيفية إختيار الطرق الصحيحة للوقاية من الإدمان .





وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، إلى أن المبادرة تدرك تماما أن العلاج بالإكراه لا يجدي نفعا ، وبالتالي فإن المبادرة تستهدف تقديم نصائح للشباب عن أهمية العلاج وأماكنها ، والتأكيد على أن العلاج يتم في سرية تامة .





وأوضح "عسكر" ، أن تعامل المبادرة مع الشباب المدمن يتم عن طريق تقديم الدعم لهم ، و طمأنتهم بأن العلاج سري تماما ، ومتوفر ،

وأنه قادر على مواجهة مصاعب الشفاء.





ولفت "عسكر" ، إلى أن تقديم النصائح للوقاية من الإدمان في الأساس ، أفضل من الإكراه على العلاج ، موضحا أن المبادرة بالفعل بدأت في القاهرة والجيزة والاسماعيلية ودمياط والمنيا وأسيوط ، بمشاركة 1000 متطوع في المرحلة الأولى من المبادرة .



