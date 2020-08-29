السفير القطري يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن السفير القطري محمد العمادي، سيغادر قطاع غزة اليوم السبت، وذلك بعد توصل مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس، إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مصدرًا عسكريًا إسرائيليًا، أكد "أن إسرائيل قررت مضاعفة الضغط على حماس، ووضع حدود للتسهيلات التي تريدها".

ووفقا للصحيفة أضاف المصدر، "أن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، يعتقدون أن حماس تريد الأموال والتسهيلات بدون مقابل، وأن التوتر على الحدود الجنوبية سيزداد".

وفي ذات السياق، قالت قناة "كان" العبرية، أن الغرفة المشتركة للفصائل بقطاع غزة، أعلنت عن جهوزيتها لمعركة طويلة مع إسرائيل.

وبحسب كان، قال مصدر بالغرفة المشتركة "إن اطلاق الصواريخ أمس تجاه إسرائيل، هو تطبيق للمعادلة الجديدة، وهي الرد على أي هجوم إسرائيلي".

ووفقا للقناة العبرية، صرح مسؤول سياسي إسرائيلي، "بأن مفاوضات التهدئة عالقة، وإذا لم نصل إلى حل، فربما نحن أمام خيار المواجهة العسكرية".

ولفتت القناة، الى أن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس وصلت الى طريق مسدود، وأن الوسطاء وصلوا الى حالة اليأس.

يشار الى أن حماس تطالب بإدخال الأموال والبضائع والمعدات الطبية لقطاع غزة المحاصر، وتحاول التخفيف من الأزمة الاقتصادية بقطاع غزة، وإسرائيل ترفض مطالبها.



