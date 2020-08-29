ضبط كمية من المخدرات وسلاح ناري بحوزة عاطل بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (2) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت (500 جرام) - بندقية آلية - و9 طلقات نارية من ذات العيار - ماكينة عد مبالغ مالية - مبلغ مالى - (2) هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدئرة المركز) حال قيادته سيارة "فان" ملكه بدائرة المركز.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

