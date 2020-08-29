AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط كمية من المخدرات وسلاح ناري بحوزة عاطل بالجيزة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (2) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت (500 جرام) - بندقية آلية - و9 طلقات نارية من ذات العيار - ماكينة عد مبالغ مالية - مبلغ مالى - (2) هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدئرة المركز) حال قيادته سيارة "فان" ملكه بدائرة المركز.

 بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخصين بحوزتهما هيروين فى أكتوبر

ترشيحاتنا

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

السرقة فن.. لصوص مسلحون ينفذون أكبر عملية سرقة لـ9 ملايين يورو

التنمية المحلية: حركة تعيينات وتنقلات لـ 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات

هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟.. الرئيس السيسي: 77 مسجدا مخالفا بمحافظة البحيرة |فيديو

الورقة الأخيرة.. شاهد سر سيطرة محمود عزت على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية

مدرب تونسي: هدف مروان محسن بالجونة خطأ ثلاثى والـ var بدون جدوى في الدوريات العربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور