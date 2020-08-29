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أخبار العالم

حيوان مميز.. بيع أغلي خروف في العالم مقابل 367 ألف جنيه إسترليني

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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منار نور
باعت دار مزادات للحيوانات في أسكتلندا، خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ "يتكون من 6 أرقام"، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن- حسب سكاي نيوز.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الخروف بيع الخميس بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا.

وكان أعلى سعر لخروف من السلالة نفسها هو 231 ألف جنيه إسترليني، عام 2009.

اشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين، وفق تقارير صحفية محلية.

بدأت المزايدة على الخروف بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، وقال أحد المشترين، وهو جيف أيكن، لـ"سكاي نيوز"، إن "الكثير من مربي الماشية كانوا يراقبون الخروف، لأنه حيوان مميز".

وأضاف: "كنت على يقين أنه سيباع بمبلغ كبير، لكنني لم أكن أتوقع أن يصل سعره إلى أكثر من 367 ألف جنيه إسترليني. إنه حيوان رائع. إنه حمل ضخم ذو شخصية رائعة، وعلى الأرجح  نسله سيكون رائعا".


وتنحدر سلالة هذه الخراف من جزيرة تيكسل، وهي إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا.

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