عاصم الجزار: انتهاء 42.5% من مشروعات الصرف في الريف.. وأنفقنا في 4 سنوات ما لم يتم في 40 سنة| 174 مليار جنيه حجم الإنفاق على قطاع الإسكان

وزير الإسكان:

انتهاء 42.5% من مشروعات الصرف في الريف بحلول

خطة لخفض عمليات نقل المياه للمناطق الساحلية لتقليل الهدر

174 مليار جنيه حجم الإنفاق على قطاع الإسكان









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد واحدا من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وشهد هذا القطاع تباطؤا في الفترات السابقة، وتواجه الدولة فيه العديد من المشاكل والتحديات.





وأضاف الجزار،في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالاسكندرية، أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب وصلت لـ 99% بعد ان كانت 97% في 2014 ، موضحا أن جهود القطاع لا تنعكس على هذه النسبة فقط وإنما تعمل الوزارة ايضًا على 4 جهات مختلفة ومنها تقليل الفاقد والرفع من نوعية وجودة المياه المقدمة وغيرها وكله في مصلحة المواطن المصري.





وأضاف، أنه يتم حاليا انتاج 33.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه ويمثلوا 12.2 مليار متر مكعب في السنة، وهذا بأطوال شبكات تصل لـ 180 ألف كليو متر طولي.





وأشار إلى أن نسبة الصرف الصحي كانت في 2014 كانت 50%، ولكن وصلت حاليا لـ 65% على مستوى الحضر وصلت الى 96%، والريف 37.5%، معقبًا: "ان الريف كان التحدي الحقيقي"، مشيرًا الى ان بحلول عام 2021 سيتم الوصول الى 42.5% من الصرف في الريف.





خطة لخفض عمليات نقل المياه للمناطق الساحلية لتقليل الهدر





قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إن نقل المياه للمناطق الساحلية ، سواء عن طريق قنوات مفتوحة ، تؤدي إلى إهدار الكثير من المياه وفقدها ، ولذلك فإن خطة الوزارة تكمن في تقليل عمليات نقل المياه ، والاكتفاء بكمية المياه المقابلة لتجمعات المياه .





وأضاف الدكتور عاصم الجزار ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، أن الدولة تعمل على توفير البدائل اللازمة لتوفير المياه ، عن طريق توسيع المحطات القائمة ، ببعض الترع الحرجة ، لموازنة الاحتياجات بين مياه الشرب والزراعة ، والتنمية العمرية.





وأشار إلى أن نسبة الصرف الصحي كانت في 2014 كانت 50%، ولكن وصلت حاليا لـ 65% على مستوى الحضر وصلت الى 96%، والريف 37.5%، معقبًا: "ان الريف كان التحدي الحقيقي"، مشيرًا الى ان بحلول عام 2021 سيتم الوصول الى 42.5% من الصرف في الريف.





وزير الإسكان: 174 مليار جنيه حجم الإنفاق على قطاع الإسكان







أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروعات التى تم إنجازها فى قطاع الإسكان منذ عام 2014 إلى عام 2020 1131 مشروعا ويقوم بخدمته حوالى 50 مليون مواطن.





وأضاف "الجزار" " خلال مؤتمر إفتتاح الرئيس السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أن إجمالى الطاقات الاستيعابية بالنسبة للمياه قدرت بمليون و 793 ألف متر مكعب ، وبالنسبة للصرف قدر بـ6 ملايين و660 ألفا بتكلفة تقديرية 124 مليارا.





وتابع: إضافة إلى الــ 124 مليار تم إضافة 10 مليارات جنيه لمشروعات إحلال وتجديد مشروعات دعم وتمديد فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى 40 مليارا خاصة مشروعات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كهيئة إقتصادية، اى انه فى خلال الست سنوات وصل حجم الإنفاق لقطاع الإسكان إلى 174 مليار جنيه.





الإسكان: أنفقنا في 4 سنين ما لم يتم إنفاقه في 40 سنة





أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة برج العرب الجديدة التي تبلغ مساحتها 47 ألفا و500 فدان ومنهم 30 الف فدان عمراني، ودور المدينة صناعي خدمي، وتبعد 8 كيلو عن الطريق الساحلي.

وتابع أن مدينة برج العرب بها حوالي 170 ألف نسمة حاليا، والدولة تسعى ليصل عدد السكان بها الى مليون نسمة موزعين على 13 حيا سكنيا، ومدينة برج العرب الجديدة بها 10 مناطق صناعية.





وأوضح أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 45054 وحدة، ووصل عدد الاستثمارات بها الي 5.33 مليار جنيه.





وأشار إلى أن حجم الإنفاق على مدينة برج العرب مثال واحد من حجم الأعمال التنموية والاستثمارية من اجل التنمية في الدولة في مختلف المناطق، لافتا الى ان ما انفقته الدولة في 4 او 5 سنوات لم يتم انفاقه في الـ40 سنة الماضية.





وزير الإسكان: متوسط خدمة مياه الشرب فى محافظة الإسكندرية 99.7%





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدراسات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى تشمل الصيانة القياسية للشبكات ، المحطات حتى نضمن الوصول لمستوى الخدمة المقدم .





وأضاف وزير الإسكان ، أن متوسط خدمة مياه الشرب فى محافظة الإسكندرية 99.7% من إجمالي السكان 5.4 مليون نسمة ، موضحا أن متوسط نسبة خدمة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية 89.8 %.





وأشار عاصم الجزار ، إلى أن طاقات محطات المياه التصميمية بالمحافظة 3 ملايين و 541 مليون م مكعب، متابعا أن طاقات الصرف الصحى الفعلية تقدر بــ مليون و 41 مليون متر مكعب.

