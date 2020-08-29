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منوعات

شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:06 م
فيديو تم تصويره عام
فيديو تم تصويره عام 1896
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أماني إبراهيم
بعد أكثر من 120 عاما على تصويرها، تم عرض لقطات رائعة يظهر فيها الفيكتوريين وهم يستمتعون بيومهم على الساحل الإنجليزي، ولكن هذه المرة عرض الفيديو ملون.

تم تصوير هذا الفيديو في عام 1896، على شاطئ في إنجلترا الفيكتورية، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العمل عليه لتحويله إلى مقطع فيديو رقمي ملون عالي الدقة 4k.

50 ثانية هي مدة الفيديو، وبعد تحويله ليصبح عالي الدقة من الممكن تحديد الأطفال الذين ظهروا بالفيديو وهم يلعبون بالمياه بسعادة، ونشر المخرج الفرنسي جان بول ليلينفيلد الصور على الإنترنت قائلًا: "تمت ترميمها وتلوينها بواسطة الذكاء الاصطناعي" ، مع إضافة موسيقى تصويرية مناسبة للأمواج وضحك الأطفال وصراخهم.

النسخة الأصلية بالأبيض والأسود لا تتمتع بحقوق الطبع والنشر ومتاحة على نطاق واسع عبر الإنترنت، وقال ليلينفيلد ، الذي رُشحت أفلامه لجوائز سيزار في فرنسا: "أمر مثير للإعجاب كيف يجعلهم قريبين جدًا منا لهذا الحد".

وقال ليلينفيلد إن الصور تم تصويرها في الأصل من قبل طاقم عمل لصالح أوجست ولويس لوميير، الأخوان لوميير، الذين نالوا شهرة في جميع أنحاء العالم بنظامهم السينمائي الرائد للصور المتحركة، والأفلام القصيرة التي أنتجوها بين عامي 1895 و 1905.

وتم تخزين الأفلام في مدينتي ليون ونيم، مع تعليقات أساسية باللغة الفرنسية فقط دون إضافة أسماء الشاطئ أو الذين ظهروا بالفيديو، واكتشف أرشيف الكونجرس بالولايات المتحدة أن الفيلم من عمل ألكسندر بروميو ، صانع الأفلام الفرنسي الإيطالي الذي سافر إلى إنجلترا عندما كان يبلغ من العمر 28 عامًا في صيف عام 1896 نيابة عن الأخوين لوميير.

شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما
شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما
شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما
شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما
شاهد.. فيديو رائع للأطفال على الشاطئ منذ 124 عاما
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