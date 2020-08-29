نواب البرلمان يطالبون الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بمنع التعدى على أراضى وأملاك الدولة ويؤكدون: المشروعات الجديدة تغير وجه الحياة بالاسكندرية والرئيس صادق مع شعبه ويفي بكل ما يتعهد به

صلاح حسب الله :

رسائل السيسي الحاسمة للحكومة والشعب هدفها الصالح العام للدولة

برلماني:

إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها.. والمصريون يلقون فضائيات الدم في "الزبالة"

سحر طلعت مصطفى:

محور المحمودية مشروع عملاق يغير وجه الحياة فى الإسكندرية

فرج عامر:

السيسى أول رئيس صادق مع شعبه.. وشعبيته تتزايد يوميا

أنيسة حسونة:

الرئيس له ألف حق في مخاطبة المصريين حول مخالفات البناء









طالب نواب البرلمان بضرورة الاسراع في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة و التنفيذيين خاصة المتعلقة بمنع التعدى على أراضى وأملاك الدولة ، واشاد النواب بافتتاح الرئيس عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية مؤكدين انها تحقق الصالح العام وقال نواب الاسكندرية أن محور المحمودية مشروع عملاق يغير وجه الحياة فى الإسكندرية.





وهاجم نواب الاسكندرية حملات التشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة، موضحين أن الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية تبث الأكاذيب والسموم في فضائيات الدم والارهاب مؤكدين أن الشعب على وعى وادراك بالأهداف الخبيثة والشيطانية لهذا الاعلام الكاذب.





أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والشعب المصرى أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية.









وطالب "حسب الله"، الجميع بإعطاء أولوية قصوى للرسائل التى تناولها الرئيس السيسى خاصة أن هدفها الرئيسى تحقيق الصالح العام لمصر وشعبه، مشيرًا إلى أن فى مقدمة هذه الرسائل الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف وخطورة التعدى على أراضى وأملاك الدولة، كما أنه لن يبيع الوهم للناس تحت اعتبارات سياسية والحفاظ على الشعبية، وأن القنوات المسيئة تتكلم كلاما لا يرضى ربنا.





وقال الدكتور صلاح حسب الله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وحاسما عندما أكد أن الحكومة أمام تكليف وتحدٍ واختبار بشأن ملف التعدى على أراضى الدولة، وأن من ليس لديه القدرة من المحافظين ومديرى الأمن على التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة "يقدر يمشى".









وطالب الدكتور صلاح حسب الله، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجميع المحافظين، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، بإعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومنع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة.









وجه النائب السكندرى بمجلس النواب محمد الكورانى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على حجم الانجازات والمشروعات القومية التى حققها لمصر خلال الــ 6 سنوات الماضية مؤكدا ان انجازات السيسى تتحدث عن نفسها فى جميع انحاء البلاد.









وقال " الكورانى" ان اهالى وجماهير محافظة الاسكندرية كانوا فى قمة السعادة وهم يتابعون المشروعات الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى بالمحافظة مطالبا من جميع المصريين اعطاء أكبر اهتمام للكلمات التى قال فيها الرئيس السيسى بالنص " إن هناك حملات تشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة وفي كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي احنا بنعمله ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا".





وأكد ان المصريين يلقون بأكاذيب وسموم الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب فى مقالب الزبالة لان الشعب المصرى العظيم اصبح على وعى وادراك كاملين بالأهداف الخبيثة والشيطانية لهذا الاعلام الكاذب.





وصفت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب مشروع تطوير محور المحمودية بالتطور الهائل والعملاق، الذى سيغير وجه الحياة فى الإسكندرية بحسب تعبيرها.





وأشارت سحر إلى أن المقارنة بين صورة المحور قبل التطوير وبعده تكشف الفارق بين مصر قبل تولى الرئيس السيسي المسؤولية وبعدها وأضافت: "هذه المشروعات العملاقة ستخلد اسم الرئيس إلى الأبد بوصفه الوحيد الذي أحدث هذه الثورة الإنشائية فى مصر منذ سنوات طويلة".





وأشادت سحر بافتتاح مشروع الإسكان المعروف باسم بشاير الخير ٢ وأضافت: "الرئيس السيسي وعد بأنه لن يسمح لأحد بأن يعاير المصريين بالفقر ووعد بالقضاء على العشوائيات والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن الفقير وقد اوفى بوعده حقًا".





وأكدت سحر أن الرئيس السيسي يستحق الشكر من كل المصريين ويستحق أن نمد أيدينا للتعاون معه، حيث شددت على أن مفهوم دولة الرفاهية الاجتماعية لن يتحقق إلا بتضافر جهود المواطن والدولة.









أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى بالبرلمان أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخية، مشيدا بالمشروعات القومية الكبرى التى افتتحها اليوم بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى هو رئيس صادق مع شعبه ويفى بكل ما يتعهد به ولذلك شعبيته تزداد يوما بعد يوما.









كما أشاد "عامر" بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية وأن البناء غير المخطط خطير جدا، مطالبا من الحكومة بجميع أجهزتها وجموع المصريين التصدى بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة للقضاء عليها نهائيا.





ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس السيسى على كلماته الواضحة والحاسمة التى قال فيها بالنص: "الموضوع شائك واى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. أى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله وانتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها".





وناشد المهندس محمد فرج عامر المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يعوا هذه الكلمات المهمة من الرئيس السيسى حتى نشارك جميعا فى بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية التى يحلم بها المصريون، معربا عن ثقته التامة فى إخلاص وصدق الرئيس السيسى الذى تزداد شعبيته يوميا لصدقه مع شعبه وتنفيذ كل ما يتعهد به أمام المصريين.





و قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توجيه عدة رسائل تحذيرية وتكرارها في أحاديثه بشأن ملف التعديات والبناء المخالف، مشيرة إلى أن الرئيس يضرب بيد من حديد في ملف البناء المخالف بجانب توجيهاته المستمرة للأهالي بضرورة الإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.





ولفتت حسونة، أن الرئيس السيسي كرر في كافة أحاديثه منذ سنوات على أن الدولة ستتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء، ومن ثم لما يحدث الآن من حملات الإزالة ليست مفاجأة بل بسابق إنذار، قائلة: الرئيس له ألف حق في كل خطوة يخطوها في ملف مخالفات البناء ويجب على الجميع معاونته والالتزام بإجراءات تقنين أوضاع المخالفات.





وأشادت بزيادة حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه حدثت طفرة كبيرة في ملف البترول، لا سيما بعد التوسع في اكتشاف حقول جديدة عملت على سد احتياجات الاستهلاك المحلي بل وتم التطلع إلى التصدير للخارج.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.