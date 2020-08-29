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سيارات

سباق تسارع مثير بين فورد موستنج شيلبي GT500 معدلة و فيراري بيستا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبي سباقات التسارع ، مقطع فيديو جديد لسباق تسارع مثير بين فورد موستنج شيلبي GT500 معدلة و فيراري بيستا ، لمعرفة من الأسرع بالرغم من فارق القوة بين الطرازين .


ويظهر مقطع الفيديو استعراض كل سيارة لشكل محركها القوي ثم بعد ذلك أداء سرعة لكل سيارة على حدة ، حتى يتم عمل سباق تسارع من نقطة ثابتة للسيارتين .


ويبدو أداء السيارة فورد موستنج شيلبي GT500 معدلة متطابقًا بشكل كبير ، مع السيارة فيراري 488 بيستا بالرغم من حصول فورد على قوة أكبر بكثير .


وتستمد فيراري بيستا قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر بقوة 710 حصان عند 8,000 دورة في الدقيقة، و770 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 3,000 دورة في الدقيقة، ويقترن هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات ونظام دفع خلفي، ما يجعل بيستا واحدة من أفضل السيارات الخارقة تسارعًا على هذا الكوكب.


اما شيلبي GT500 تترك المصنع بمحرك V8 سعة 5.2 لتر بقوة 760 حصان، لذا إذا قررت السيارة التنافس مع فيراري دون الحصول على تعديلات، ولكن تم تعديلها بشكل كبير، لتحصل على قوة 980 حصان عند العجلات الخلفية، مما يعني أن المحرك نفسه يُنتج على الأرجح ما يزيد عن 1,100 حصان.

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