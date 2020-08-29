إيناس الدغيدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن اختيار المخرجة إيناس الدغيدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط في الدورة ٣٦ المقرر إنعقادها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.









كما قررت إدارة المهرجان تكريم المخرجة الكبيرة لما قدمته على المستوى السينمائي من أعمال مهمة ومميزة.









وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرجة إيناس الدغيدي تعد واحدة من المخرجات اللاتي يملكن رؤية مختلفة وسابقة لمخرجات جيلها، حيث خاضت معركة تقديم القضايا الجريئة وسلّطت الضوء على العديد من القضايا المهمة، وهو ما يجعلها قادرة على التميز بالخبرة والمعرفة التي تؤهلها لرئاسة لجنة التحكيم.









وأضاف أن ما قدمته المخرجة من عطاء سينمائي كبير جعل لديها رصيدا ضخما من الأعمال المهمة والمميز، دفع إدارة المهرجان لتكريمها تقديرا لهذا العطاء، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يُصدر كتابا عن مسيرتها السينمائية تأليف الناقدة ماجدة موريس.





بينما وجهت المخرجة إيناس الدغيدي الشكر لإدارة المهرجان على تقديرها واختيارها لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وكذلك تكريمها، مؤكدة أن التقدير أمر مهم للغاية لصناع السينما، خاصة إذا كان من مهرجان كبير وعريق بحجم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



