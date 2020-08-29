AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيناس الدغيدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:16 م
ايناس الدغيدى
ايناس الدغيدى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن اختيار المخرجة إيناس الدغيدي رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط في الدورة ٣٦ المقرر إنعقادها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.


كما قررت إدارة المهرجان تكريم المخرجة الكبيرة لما قدمته على المستوى السينمائي من أعمال مهمة ومميزة. 


وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرجة إيناس الدغيدي تعد واحدة من المخرجات اللاتي يملكن رؤية مختلفة وسابقة لمخرجات جيلها، حيث خاضت معركة تقديم القضايا الجريئة وسلّطت الضوء على العديد من القضايا المهمة، وهو ما يجعلها قادرة على التميز بالخبرة والمعرفة التي تؤهلها لرئاسة لجنة التحكيم. 


وأضاف أن ما قدمته المخرجة من عطاء سينمائي كبير جعل لديها رصيدا ضخما من الأعمال المهمة والمميز، دفع إدارة المهرجان لتكريمها تقديرا لهذا العطاء، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يُصدر كتابا عن مسيرتها السينمائية تأليف الناقدة ماجدة موريس.

بينما وجهت المخرجة إيناس الدغيدي الشكر لإدارة المهرجان على تقديرها واختيارها لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وكذلك تكريمها، مؤكدة أن التقدير أمر مهم للغاية لصناع السينما، خاصة إذا كان من مهرجان كبير وعريق بحجم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1975، وعملت في البداية كمساعد مخرج في عدة أفلام منها "أفواه وأرانب" عام 1977، لتخرج فيلمها الأول "عفوًا أيها القانون" عام 1985، ثم تتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، أو بالتمثيل مثل فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، ومن أبرز أعمالها أيضًا كمخرجة "لحم رخيص"، "دانتيلا"، "استاكوزا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمير أباظة: تأجيل موعد إقامة "الإسكندرية السينمائي" والاكتفاء بمسابقتين

تقديرا لمشواره الفني.. الإسكندرية السينمائي يطلق اسم عزت العلايلي على دورته الـ 36

عزت العلايلي: تكريمى بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير

عزت العلايلى: تكريمي بمهرجان الإسكندرية شرف لى

تكريم رغدة في "الإسكندرية السينمائي"

تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد بمهرجان الإسكندرية السينمائي

ترشيحاتنا

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

باحثون إسرائيليون: على تل أبيب الاستعداد لسيناريوهات محتملة بشأن المواجهة اليونانية المصرية مع تركيا

18 رسالة من السيسي للمصريين.. تحذير من مخالفات البناء.. ورد على شائعات هدم المساجد

شبيه محمد صلاح.. محترف مصري فى إيطاليا يحتفل باعتناق زوجته الإسلام.. فيديو

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلة الحسم.. إنجازان يداعبان الهلال قبل مواجهة الحزم في الدوري السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إسكارف على الشعر.. هنا الزاهد تتألق بالكاجوال البسيط

أضرار ماء غريب.. سعره وتحذيرات قبل إعطائه لطفلك

رقم خرافي.. سعر فستان وحقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور