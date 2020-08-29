6660.. التخطيط: 55.75 ‎%‎ زيادة في عدد المتدربين بـ جائزة التميز الحكومي

وأكدت أن الانجازات التي تمت؛ تعد نقاط قوة ، تقتضي وضع خطط تطويرية للحفاظ عليها ، والإضافة إليها.





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وقالت "السعيد"، إن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفتت إلي أن الرسالة المستهدفة من تلك الجائزة والتي تتمثل في نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز إلاداري لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق إلي جانب إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.وحول أهداف الجائزة أوضحت وزيرة التخطيط، أن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية من أبرز الأهداف من نشر جائزة مصر للتميز الحكومي، ذلك فضلًا عن تغيير فلسفة العمل الحكومى وتطوير ثقافة العمل، وبناء المشاريع المشتركة بين قطاعات الدولة لتحقيق جودة الحياة.