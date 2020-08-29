بكر زكي عوض: الإلحاد لا يحارب الإسلام وحده بل كل الأديان السماوية

نظمت وزارة الأوقاف اليوم السبت، بمسجد النور بالعباسية اللقاء الثاني لفعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثامنة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية ، بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي ، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ، محاضرة للدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر ، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم .





وفي كلمته ثَمَّن بكر زكي عوض جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية ، لا سيما الجهد الذي تبذله بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تناول القضايا المهمة والماسة والتي تحتاج التناول برؤية علمية صحيحة لتصحيح المفاهيم المغلوطة ، ومن هذه القضايا قضية الإلحاد ، مبينا أن الإلحاد هو الاعوجاج عن الطريق المستقيم والعدول عن شيء مستقيم إلى شيء معوج ، مبينا أن مفردة الإلحاد وردت في القرآن الكريم خمس مرات كلها تدور حول الاعوجاج وعدم اتباع الطريق المستقيم ، يقول تعالى :”وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” ، ويقول سبحانه : “وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ” ، ويقول (عز وجل): “إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” ، ويقول تعالى: “وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا” ، ويقول سبحانه : ” قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا” ، موضحا أن الإلحاد نشأ عقب انتشار الفكر غير المنضبط وتنامي نشاط التيارات الفكرية في نقد الأديان ، وأن الملحدين لم يحاربوا الإسلام وحده بل كل الأديان السماوية ؛ لأن كل الأديان السماوية جاءت بتوحيد الله تعالى .





كما أضاف أن عوامل نشر الإلحاد كثيرة منها : الصراع بين الحق والباطل ، ومنها : تحريف الدين وإساءة عرضه ، ومنها : الجهل وعدم المعرفة بالله تعالى ، ومنها : الدعاية المضادة للدين ، ومنها : سوء استخدام وسائل التواصل الحديثة ، ومنها : عدم التلطف في إدارة الحوار مع الغير ، مبينا تاريخ نشأة الإلحاد ، ومراحله الزمنية المختلفة ، وأن الإلحاد ضد الفطرة السوية ، والطبيعة الربانية.



