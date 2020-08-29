AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انحراف أتوبيس على صحراوي بني سويف

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:11 م
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
محمد عبدالحليم
أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انحراف أتوبيس سياحى من على الطريق بعد بني سويف بحوالي 40 كيلو  على طريق الزعفرانة - بني سويف.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: أحمد خالد جبر 25 سنة،  عامل، ومقيم بمركز  الواسطي مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري، محمود نبيل صلاح الدين 25 سنة، مقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد سيد علي 23 سنة، ومقيم بشارع البشري بمدينة بني سويف مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

و نقلت سيارات الإسعاف عبد المعز نادي محمد 39 سنة،  عامل، مركز ناصر مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني مع جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، أحمد نادي إبراهيم 18 سنة،  عامل، مقيم بمركز الواسطي،  مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود سمير عبد السلام 38 سنة، محاسب بشركة أدوية،  مصابا بجرح بالركبة اليمني حوالي 2سم،عبد الرحمن محمد جمال 24 سنة، ومقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم.

وتبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيستابعا لأحدى الشركات وكانت الرحلة من محافظة بني سويف إلي البحر الأحمر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 3 أطفال .. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

ترشيحاتنا

بعد عودته للمشاركة مع الأهلي.. هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل ما فى المباراة

مصرع 7 أطفال داخل ملعب كرة قدم صعقا بالكهرباء

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

تفاصيل جديدة عن ولادة طفل بعين واحدة فى الأقصر.. شاهد

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور