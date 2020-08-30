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إبراهيم ربيع: الجماعة الإرهابية لن تمل ولن تتوقف عن تجنيد الشباب.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال إبراهيم ربيع الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسي، أن تنظيم الإخوان الأرهابى تم تأسيسه برعاية من الدولة الاستعمارية البريطانية .

وأضاف إبراهيم ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أن الجماعة الإرهابية لن تمل ولن تتوقف عن تجنيد الشباب.

وتابع الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسي، أن الجماعة الارهابية تستهدف تزييف وعى المواطنين، لافتا إلى أن الجماعة تستهدف المواطنين منذ الصغر.

وأوضح أبراهيم ربيع، أن جماعة الأخوان الأرهابية تبدأ تزييف وعى المواطن من سن 10 سنين حتى 22 عاما من خلال 4 مراحل.
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