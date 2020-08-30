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محافظ الإسكندرية: محور المحمودية يضم 14 منطقة تنموية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:25 ص
محمد الشريف، محافظ
محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
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اسراء صبري
قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية وشعبها كانوا في عيد أمس، بتشريف الرئيس السيسي للمحافظة وافتتاح المشروعات، موضحا أن محور المحمودية طوله يقارب 22 كيلو متر، وعرضه يتراوح مابين 80 إلى 120 كيلو متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن مشروع محور المحمودية يعد من اهم المشاريع، نتيجة الزيادة السكانية التي تشهدها المحافظة، متابعا: المحافظة لديها طريقين هما، طريق الكورنيش بطول 16 كيلو وطريق الحرية بطول 14 كيلو.

وأوضح أن محور المحمودية موازٍ للطريقين، قائلا إنه ليس مجرد محور ناقل للحركة ولكنه محور تنموى، يمتلك 14 نقطة تنموية، حيث يوجد بتلك المناطق مساجد وكنائس ومدارس ابتدائية وأخرى إعدادية، جيمات وموالات، ونقطة شرطة وإسعاف وأخرى للمطافئ، بالإضافة إلى مكاتب البريد وذلك كله في نقطة واحدة.

وأشار إلى أن المحور يمر على 4 أحياء هي غرب وشرق ووسط والمنتزة، ويخدم ما يقارب من 2.5 مليون نسمة المتواجدين على جانبيه، متابعا: منعنا البناء على جانبي المحور وسيكون هناك شروط محددة للبناء، ولن يكون البناء مقتصر على المنازل بل سيشمل شركات ومولات ومستشفيات وغيرها من أجل خدمة المواطن.

ولفت إلى أن المحور سيوفر فرص عمل للشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفا: تم تنفيذ شبكة صرف صحي كاملة على جانبي المحور، بالإضافة إلى شبكة صرف مياه الأمطار.

وتابع: انتهينا من بشائر الخير 1،2،3 وحاليا نعمل في بشائر الخير 5، وسنبدأ في بشائر الخير 6،7،8 في منطقة العامرية.
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