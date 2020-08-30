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فن

تعليقات ساخرة على تسريحة شعر زينة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تعرضت الفنانة زينة لانتقادات من متابعليها بعد نشر صورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

وظهرت زينة فى الصور من الاحتفال بحفل زفاف ابنه الكاتب مدحت العدل برفقه اصدقائها والفنانه لبلبه.

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وقال متابعو زينة في تعليقاتهم، "انتى ليه شعرك منكوش دى تسريحه؟"، "شعرك ليش هيك"، "شعرك عامل كده ليه". 

يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.
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