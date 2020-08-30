تأجيل انقطاع المياه بالساحل الشمالى للأسبوع المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى إلى يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 36 ساعة، وذلك بناءا على طلب الجهات المختصة.





وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه.



