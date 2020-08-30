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بين الناس

تأجيل انقطاع المياه بالساحل الشمالى للأسبوع المقبل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى إلى يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحًا ولمدة 36 ساعة، وذلك بناءا على طلب الجهات المختصة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- نقط الاسعاف- اقسام الشرطة- المصالح الحكومية ... الخ).
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