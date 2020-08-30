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الماراثون الثاني.. أشرف صبحي: لازم تفهموا الهدف من دراجتك صحتك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:22 م
الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقريرا عن مشاركة الشباب لوزير الرياضة في ماراثون الدراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة.


وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشباب المصري يجب أن يرى ما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات حتى الاهتمام بالرياضة بشكل كبير، وأنه شارك اليوم 500 شاب وفتاة في الماراثون.


ووجه رسالة إلى الإعلام بأنه يجب عليه نقل تلك الصور الحضارية وما يتم على الأرض المصرية، بالإضافة إلى أن هذه الجهود من قبل وزارة الشباب والرياضة هي لترويج رياضة الدراجات وأهميتها في كل بيت سواء كرياضة مهمة أو وسيلة مواصلات اقتصادية وموفرة للطاقة.


وأضاف أن الهدف من مبادرات الوزارة أن يكون لها صدى كبير، ومبادرة "دراجتك صحتك" هي للحث على أهمية الدراجة واستخدمها كوسيلة مواصلات.


وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تشرف باستقبال هذا الماراثون في المحافظة، وأنه ثاني محطة للمبادرة.
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