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رياضة

بعد خصم 150 ألف جنيه .. إيهاب جلال يعفو عن ثنائي المقاصة قبل مواجهة الحدود

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:22 م
إيهاب جلال مدرب المقاصة
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلواني
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة حالة الطوارىء القصوى استعدادا لمواجهة حرس الحدود " غدا " الإثنين بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز .

ويدخل المقاصة مباراة الغد رافعا شعار لا بديل عن الفوز نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الهزيمة الأخيرة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وهو ما أدى إلى توقف رصيد عند 23 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 .

وتلقى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال بشري سارة بعد أن أكد الجهاز الطبي قدرة الملجاشي باولن فوافي على خوض مباراة كاملة بعد تماثله للشفاء بشكل تام ، وهو الأنر الذى يعد بالمهم لدى الجهاز الفنى نتيجة أن فوافي يعد واحدا من من العناصر الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى التشكيل الأساسي .

وقرر إيهاب جلال عودة الثنائى أحمد مودى ومحمد تونى للمشاركة مع الفريق من جديد بداية من مباراة الحدود بعد أن تم استبعادهما من مباراة وادى دجلة الماضية على خلفية المشادة القوية التى حدثت بينهما خلال مواجهة المصري فى الجولة قبل الماضية وتمسك جلال بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 آلاف جنيه على أحمد مودى و50 ألف جنيه على محمد تونى .

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