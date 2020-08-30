AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
Advertisements
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وكان في استقبالها المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وذلك في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


وقال "مجاهد" إن  الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية للتصدي  للفيروس ومتابعة كافة المسافرين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة شددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة  تحليل ال "pcr” لفيروس كورونا المستجد، كشرط أساسي للدخول للبلاد، وذلك تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية إلى محافظة الأقصر مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى الضرورة التنسيق مع وزارتى السياحة والطيران المدني، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى منها التباعد الاجتماعي لمنع التكدس، وارتداء الماسكات.

وأشار إلي أنه من المقرر أن تستمر زيارة الوزيرة للمحافظة ليومين تتفقد خلالهما عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي  للمنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبكي: شكرا لكل الأطقم الطبية بمستشفى إسنا للعزل لحمايتهم أهل الأقصر أثناء جائحة كورونا

وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة في الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

بالورود وبتقليد رش المياه.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Animawings الرومانية.. صور

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

بحجم عمارة شاهقة.. ناسا تحذر من كويكب يقترب من الأرض أول سبتمبر

عزبة الصفيح تودع العشوائية.. نقل السكان لمشروع المحروسة تمهيدا لتطويرها

شاهد.. لحظة احتراق قارب يحمل سياحا وقفزهم في المياه

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير