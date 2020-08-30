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أخبار العالم

السلاح المنفلت خنجر بقلب الوطن.. الكاظمي: تشكيل لجنة تحقيق في قضايا الفساد الكبرى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:09 م
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

ووفقا لـ "السومرية نيوز"، قال الكاظمي، في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إنه "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين"، مبينًا أن "العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج مجتمعي".

وأشار إلى "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري أكتوبر"، مؤكدا "البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

وأوضح الكاظمي:"لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكدًا :"سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وتابع :"لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة"، موضحًا ان "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".

وأكد الكاظمي أنه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، مبينًا أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي".
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