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فن

خطأ فادح في كليب اختراع لتامر حسني.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
شهد كليب "اختراع" الذي تم طرحه مؤخرا خطأ بصري فادح وهو من إخراج تامر حسني، وهو ديو مشاركة بين تامر حسني ومحمود العسيلي.

وعاد الخطأ بالمونتاج بقلب صورة محمود العسيلي، وهو ما أظهرها في وضع خطأ، لتظهر مرة بالجهة اليمنى ومرة بالجهة اليسرى.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.


خطأ فادح في كليب اختراع لتامر حسني.. شاهد
خطأ فادح في كليب اختراع لتامر حسني.. شاهد
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