AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللمبى 8 جيجا.. استشارى مخ وأعصاب يسخر من اختراع إيلون ماسك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
أسامة علي
سخر الدكتور حازم أبو المجد استشاري جراحة المخ والأعصاب من اختراع رائد الأعمال "إيلون ماسك" شريحة إلكترونية لدمج أدمغة البشر بالذكاء الاصطناعي.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب خلال تصريحات لـ برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث:"اول ما عرفت موضوع الشريحة افتكرت أن إيلون ماسك مخترعها اتفرج على فيلم اللمبى 8 جيجا وقرر يعمل الشريحة بعدها.

وأضاف الدكتور حازم أبو المجد، قائلا:" معروف فى جراحة المخ والأعصاب أن الخلايا التى تفقد لا يمكن تعويضها".

من جانبها كشفت شركة Neuralink، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، وذلك استكمالا لخطتها لتطوير نوع متطور من الرقاقات الذكية لزراعتها في أدمغة الأشخاص.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، تهدف نيورالينك التي أسسها الملياردير الأميركي "إيلون ماسك"، 2016 ومقرها سان فرانسيسكو، إلى علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، من خلال زراعة رقاقة ذكية عصبية مدعومة بتقنية البلوتوث بأدمغة الأشخاص يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعلاج الاكتئاب .. إيلون ماسك يطور شريحة ذكية يمكنها تحسين بعض وظائف المخ

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيروسات مدمرة تعمل على انفجار شواحن الهواتف الذكية.. سامسونج تعلن عن هاتفها الأرخص A01 Core

لا تفرق بين الكبير والصغير.. استشاري: الصداع عَرَض يرجح إصابتك بجلطة.. فيديو

تمهيدا لزراعتها بدماغ الإنسان.. شركة إيلون ماسك تبدأ في اختبار رقاقة ذكية لمعالجة أمراض المخ

حرك الأشياء بالتفكير.. إيلون ماسك يعرض خنزيرا زرع في دماغه شريحة إلكترونية

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. عودة فيسبوك للعمل بصورة طبيعية.. وشركة اتصالات أمريكية تقدم عرضا غريبا لعملائها

ترشيحاتنا

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

من داخل حمام السباحة.. أروى تتألق في أحدث ظهور لها

تعليق أحمد موسى على بيان القوات المسلحة: الجيش حول الإرهابيين إلى كفتة.. و«الجزيرة» بتعيط ..فيديو

الري السودانية تتوقع انخفاض منسوب النيل

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

تكلفته مش عالية.. الإسكان: مشروع العلمين الجديدة للشعب كله

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة