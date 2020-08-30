اللمبى 8 جيجا.. استشارى مخ وأعصاب يسخر من اختراع إيلون ماسك

لدمج أدمغة البشر بالذكاء الاصطناعي.





وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب خلال تصريحات لـ برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث:"اول ما عرفت موضوع الشريحة افتكرت أن إيلون ماسك مخترعها اتفرج على فيلم اللمبى 8 جيجا وقرر يعمل الشريحة بعدها.





وأضاف الدكتور حازم أبو المجد، قائلا:" معروف فى جراحة المخ والأعصاب أن الخلايا التى تفقد لا يمكن تعويضها".





Neuralink من جانبها كشفت شركة، المتخصصة فى علوم الأعصاب عن زراعة رقاقة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير، والتي تعد خطوة متقدمة في خطة الشركة الناشئة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، وذلك استكمالا لخطتها لتطوير نوع متطور من الرقاقات الذكية لزراعتها في أدمغة الأشخاص.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، تهدف نيورالينك التي أسسها الملياردير الأميركي " إيلون ماسك "، 2016 ومقرها سان فرانسيسكو، إلى علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، من خلال زراعة رقاقة ذكية عصبية مدعومة بتقنية البلوتوث بأدمغة الأشخاص يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.

سخر الدكتور حازم أبو المجد استشاري جراحة المخ والأعصاب من اختراع رائد الأعمال "إيلون ماسك" شريحة إلكترونية